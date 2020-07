Bei Metaller-Lohnrunde droht Arbeitskampf

In der Metaller-Lohnrunde, in der heuer erstmals alle sechs Fachverbände getrennt mit der Gewerkschaft verhandeln, zeichnet sich ein Arbeitskampf ab. In der zweiten Verhandlungsrunde am Mittwoch legte der Fachverband Maschinen- und Metallwarenindustrie (FMMI), der für rund 120.000 der insgesamt 180.000 Beschäftigte verhandelt, seine Forderungen auf den Tisch.

Und das Paket birgt einigen Sprengstoff: Erstens fordern die Arbeitgeber – so FMMI-Obmann Christian Knill – flexiblere Arbeitszeitmodelle auf Betriebsebene. Zweitens soll die Lohnerhöhung je nach Personalkosten-Intensität und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens unterschiedlich hoch ausfallen. In Betrieben mit viel Handarbeit würden die Lohnerhöhungen dann geringer ausfallen als in hochautomatisierten Unternehmen.

Der dritte Hauptpunkt des "Beschäftigungssicherungspakets" der Arbeitgeber ist ein Modell für eine altersgerechte Verteilung der Arbeitszeit. Konkret: Ältere Mitarbeiter sollen kürzer arbeiten können, dafür aber auch weniger verdienen. Jüngere Arbeitnehmer arbeiten dafür länger und bekommen mehr Geld. Ein konkretes Angebot für eine prozentuelle Lohnerhöhung machten die Arbeitgeber nicht. Die Metallergewerkschaft ProGe und die Angestelltengewerkschaft GPA hatten in der ersten Runde 5 Prozent gefordert.