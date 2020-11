Bei Jenoptik-Autosparte wackeln Jobs

Der deutsche Technologiekonzern Jenoptik plant wegen gesunkener Aufträge aus der schwächelnden Automobilindustrie einen Jobabbau. Betroffen sei hauptsächlich der Bereich industrielle Messtechnik, sagte der Vorstandsvorsitzende der Jenoptik AG, Stefan Traeger, am Dienstag in Jena bei der Vorlage der Geschäftszahlen bis Ende September.

"Es ist nicht so, dass wir jetzt Massenentlassungen vorhaben", sagte Traeger. "Es gibt punktuelle Anpassungen." Gespräche mit dem Betriebsrat liefen voraussichtlich bis Jahresende. Die Kosten in diesem Bereich müssten der Umsatzentwicklung angepasst werden.

Der gesamte Bereich Messtechnik beschäftigt nach seinen Angaben im In- und Ausland 500 bis 800 Mitarbeiter, davon etwa die Hälfte in Deutschland. Wie viele Arbeitsplätze wegfallen könnten, wollte Traeger mit Verweis auf die laufenden Verhandlungen nicht sagten. Insgesamt hat der Jenoptik-Konzern rund 4.000 Beschäftigte. Davon seien derzeit 400 bis 600 in Kurzarbeit, allerdings nicht zu 100 Prozent, so der Vorstandschef.