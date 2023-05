Bei erneuerbaren Energien braucht es mehr Tempo

Elektrifizierung

Indes ist der Stromverbrauch in Österreich leicht steigend. „Die Energiewende ist nicht nur eine Wende von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern, sondern vor allem zu erneuerbarem Strom. Wir sind auf dem Weg zu hundert Prozent erneuerbaren Strom“, sagt Pauritsch. „Die Elektrifizierung ist ein sehr starker Trend in vielen Bereichen, bei der Elektromobilität und bei den Wärmepumpen, auch bei der Erzeugung von grünem Wasserstoff sind wir in einem Bereich, der sehr viel erneuerbaren Strom benötigen wird.“

Der Experte geht davon aus, dass der Stromverbrauch massiv ansteigen wird. Österreich hat das Ziel, die jährliche Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern bis 2030 um 27 Terawattstunden (TWh) zu erhöhen, das Ziel der Bundesländer ist bisher „ein Zubau von 23,4 TWh“. Das heißt, die Bundesländer müssen um 3,6 TWh nachbessern.

Grundsätzlich sollten die Länder sowohl Wasserkraft, Windenergie, Photovoltaik als auch Biomasse (Wärmepumpen) ausbauen. Doch nicht alle Länder sind schon bereit dafür. „Im Vorjahr sind – mit Ausnahme von Salzburg – keine Neuflächen für Windkraft ausgewiesen worden“, sagt Stefan Moidl von der IG Windkraft. Die Bewilligungsverfahren liegen in den Händen der Länder und sind langwierig. In Deutschland ist die Zielsetzung zwei Prozent der Landesflächen für Windenergie im Jahr 2030, Österreich nutzt im Moment 0,2 Prozent der Fläche für Windenergie.