Bei Dürnsteiner Bäckerei Schmidl wackeln 67 Jobs

Die Verfahren sind offiziell noch nicht eröffnet worden. Als Insolvenzursachen werden auf kaufmännische Fehler angeführt, so der KSV1870. „Künftig will man sich auf den Kernbereich, nämlich die Bäckerei, konzentrieren“, weiß Klikovits. „Das Geschäftslokal am Betriebsstandort in Dürnstein und das dort ebenfalls befindliche Cafe soll beibehalten, die übrigen Unternehmensbereiche jedoch aufgelassen werden.“ Die sechs Mitarbeiter aus dem Vertrieb sollen von der Bäckerei übernommen werden.

Rund 2,98 Millionen Schulden und 1,5 Millionen Euro Aktiva entfallen auf die Bäckerei Schmidl GmbH, die Vertriebsgesellschaft hat 312.000 Euro Schulden und nur 99.000 Euro Aktiva.