Bei Altersvorsorge noch recht sparsam

Lebensversicherungen, deren Vertragsende bald bevorsteht, hätten in der Regel Renditen von ein bis zwei Prozentpunkte mehr als die Inflationsrate abgeworfen. „Derzeit ist das Schlagen der Inflation ein Thema“, ist sich der Allianz-Vorstand bewusst, dass das angesichts der mageren Erträge bei sicheren Veranlagungen eine Herausforderung ist.

Als reines Sparprodukt ist eine Lebensversicherung aber ohnehin nicht konzipiert. Es geht „um das Abdecken biometrischer Risken“, sagt Baumgartl. Das heißt das Risiko eines frühen Todes (die Absicherung der Hinterbliebenen) oder von Langlebigkeit (private Zusatzpension für etliche Jahrzehnte) abzudecken. Durchschnittlich 831 Euro pro Kopf und Jahr stecken die Österreicher in Lebensversicherungen. Der Europa-Durchschnitt liegt bei 1470 Euro. Das hat allerdings auch damit zu tun, dass in anderen Ländern die erste Säule (staatliche Pension) weniger tragfähig ist als in Österreich – daher wird mehr in die Privatvorsorge gesteckt.

„Die steigende Lebenserwartung und die Staatsverschuldung werden aber auch bei uns zu weiteren Leistungskürzungen im Umlagesystem führen“, ist Baumgartl überzeugt. Anschauliche Zahlen dazu: 1950 kamen in Österreich auf jedes neugeborene Baby etwa elf Personen über 60. Laut Prognosen werden es 2050 bereits vierzig Über-60-Jährige sein. https://images.kurier.at/46-52754098.jpg/1.806.488

Aktuell zahlen die Österreicher in Summe sechs bis sieben Milliarden Euro pro Jahr in Lebensversicherungen ein. In etwa dieselbe Größenordnung wird jedes Jahr auch ausgezahlt. Und zwar das meiste, auf Kundenwunsch, auf einmal. Weniger als zehn Prozent der auslaufenden Versicherungen werden verrentet, also in Form einer Zusatzpension konsumiert.