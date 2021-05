Bedenkliche Konzentration im Pharmahandel

Das Risiko, dass ein Medikament nicht verfügbar ist, ist laut BWB in den vergangenen 20 Jahren deutlich gestiegen. Aktuell sind im Register für Vertriebseinschränkungen des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen rund 300 Arzneimittel als nicht oder nur eingeschränkt verfügbar, unter anderem Medikamente gegen Herz- und Gefäßerkrankungen.

Große Preisunterschiede in Europa

Die Preisgestaltung bei Medikamenten ist aufgrund nationaler Regelungen in Europa stark unterschiedlich. Dabei können die Preisunterschiede zwischen den Ländern bis zu 300 Prozent betragen. Dadurch haben Arzneimittelgroßhändler nach Ansicht der Wettbewerbshüter einen erhöhten Anreiz, Parallelhandel zu betreiben und Produkte in Ländern mit höheren Arzneimittelpreisen vermehrt zu vertreiben. Dies könne dazu führen, dass in Ländern mit niedrigeren Preisen, wie in Österreich, Medikamente nicht ausreichend zu Verfügung stehen, so die BWB.

Die BWB hat mehrere Empfehlungen erarbeitet, die für ein wettbewerbsfreundlicheres Umfeld sorgen sollen und einer Arzneimittelknappheit entgegenwirken sollen. Dazu gehören neben einer Vereinheitlichung der Parallelexportregelungen eine Ausweitung des Bezugs auf mehrere Zulieferer, eine Evaluierung der gesetzlichen Preisaufschläge für Großhandel und Apotheken, mehr Transparenz seitens der Medikamentenhersteller bei den länderspezifischen Kontingenten sowie eine Beschränkung der höchst zulässigen Eigentumsanteile des Arzneimittelgroßhandels an öffentlichen Apotheken.