Einstiegsgehalt: Welche Branchen am meisten bezahlen

Warum heute mehr bezahlt wird

Ursachen dafür gebe es mehrere: Zum einen die Überalterung, aufgrund derer es immer weniger junge Menschen gibt. Die Anforderungen der Unternehmen werden ebenfalls immer größer, der Pool an geeigneten, leistungsbereiten Kandidaten kleiner. Und die jungen Menschen legen einen viel größeren Wert auf ihre Work-Life-Balance als das noch vor 20 Jahren der Fall war. „Das alles hat meinen Beobachtungen nach dazu geführt, dass sich die Einstiegsgehälter heute tendenziell in Richtung 40.000 Euro brutto jährlich entwickeln. Aber – und das ist der springende Punkt – am Ende des Arbeitslebens bleibt das Gehalt bei 70.000 bis 80.000 Euro. Die Lebenseinkommenskurve ist also deutlich flacher geworden“, erklärt der Experte.