B&C-Gruppe gibt Mehrheit an Lenzing ab: Suzano erwirbt 15 Prozent

Die heimische B&C-Gruppe gibt ihre Mehrheit am oberösterreichischen Faserhersteller Lenzing ab. Der brasilianische Zellstoffkonzern Suzano übernimmt einen 15-Prozent-Anteil an Lenzing für 230 Mio. Euro und kann bis Ende 2028 einen weiteren 15 Prozent-Anteil erwerben, wie die Gruppe am Mittwoch mitteilte. B&C reduziert seine Beteiligung an Lenzing von 52,25 auf 37,25 Prozent.