Bayern macht bei Gasspeicher Haidach Druck auf Österreich

Ein Beschluss der österreichischen Bundesregierung vom 18. Mai sieht ein weitreichendes Maßnahmenpaket zur Befüllung der Erdgasspeicher vor. Ungenutzte Gas-Speicherkapazitäten müssen abgegeben werden und sämtliche Gasspeicher in Österreich sollen an das österreichische Gasnetz angeschlossen werden. Der Gasspeicher Haidach soll noch heuer an das österreichische Netz geschlossen werden. Die Maßnahmen sollen die Abhängigkeit von russischem Gas deutlich reduzieren.

Aiwanger fordert neben der schnellen Umsetzung dieser Beschlüsse ein bilaterales Abkommen zwischen Österreich und Deutschland, um das "genaue Verhältnis und den Umfang der Verantwortlichkeiten" bei der Umsetzung der vorgesehenen EU-Gasspeichervorgaben festzulegen. "Bis zur Anbindung des Speichers Haidach an das österreichische Netz ist eine Übergangslösung erforderlich. Mit jeder Woche ohne Einspeicherung geht wertvolle Zeit verloren", so Aiwanger laut Aussendung.