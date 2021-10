Bawag steigert Nettogewinn um 56 Prozent

Die operativen Kernerträge stiegen heuer in den ersten neun Monaten um 4 Prozent auf 905 Mio. Euro. Der Nettozinsertrag erhöhte sich um 2 Prozent auf 695 Mio. Euro, was auf höhere zinstragende Aktiva zurückzuführen sei. Der Provisionsüberschuss stieg um 10 Prozent auf 210 Mio. Euro. Die operativen Aufwendungen gingen aufgrund von Maßnahmen zur Effizienz- und Produktivitätssteigerung um 3 Prozent auf 364 Mio. Euro zurück. Die Cost/Income Ratio sank um 3,1 Prozentpunkte auf 39,9 Prozent.

Wachstumsziele

Die Bank sei für ein "nachhaltiges und profitables Wachstum" aufgestellt, sagte BAWAG-CEO Anas Abuzaakouk. Obwohl man heuer in den ersten Monaten zum Teil Lockdowns in den Kernmärkten erlebt habe, sehe man eine Normalisierung der wirtschaftlichen Aktivität und sei daher zuversichtlich, die Ziele für 2021 von rund 15 Prozent RoTCE (Return on Tangible Common Equity, Kapitalrendite) und rund 40 Prozent CIR (Cost/Income Ratio) zu erreichen.