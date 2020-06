Bawag setzt weiter auf die Generali

Gestern, Montag, war die offizielle Vertragsunterzeichnung. Die Bawag PSK verlängert ihre Zusammenarbeit mit dem Versicherer Generali bis zumindest 2023. Für die nächsten fünf Jahre wurde eine Exklusiv-Vereinbarung getroffen: Die Bank wird – wie schon in den Vorjahren – Lebensversicherungen an die Bawag PSK-Versicherung und Produkte, die nicht aus dem Lebens-Bereich sind, an die Generali vermitteln. "Das Versicherungsgeschäft ist bei uns zentraler Bestandteil des Kerngeschäfts", betont Wolfgang Klein, Mitglied des Bawag-PSK-Vorstands.

Die Bank, die Bawag-PSK-Versicherung und die Generali haben sich vorgenommen: Bis 2015 soll sich das Neugeschäft mit Lebensversicherungen gegen laufende Prämie verdoppeln. Helfen soll dabei auch die Filial­offensive. 380 von geplanten 515 Filialen sind gemeinsam mit der Post bereits umgebaut. Gestartet wurde diese Offensive, in den Bundesländern. "Das läuft geräuschlos und sensationell", ist Vorstand Klein vom Einsatz der Mitarbeiter begeistert.