Der Aufstieg der früheren "Arbeiterbank" nach ihrer Fast-Pleite 2006

Bis in die 1990er-Jahre blieb es relativ ruhig. Doch nach den hochriskanten Karibikgeschäften (ab 1995) unter dem damals neuen Generaldirektor Helmut Elsner, die nicht gerade von Glück verfolgte Finanzierung des bankrotten Konsum, Hunderten verspekulierten Millionen durch Wolfgang Flöttl, Sohn des früheren BAWAG-Chefs ging es Schlag auf Schlag. Höhepunkt war das Debakel um den 425 Mio. Euro-Blitzkredit an die US-Refco-Gruppe, der die Gewerkschaftsbank 2006 in die Fast-Pleite trieb. Erst nach der Last-Minute-Rettung der Bank durch einen Kraftakt der Republik Österreich, Banken und Versicherungen ging es unter der neuen Eigentümerschaft durch den US-Hedgefonds Cerberus nach und nach wieder aufwärts.