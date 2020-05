Bawag baut Kreditgeschäft um und gliedert Jobs aus

Bei der Bawag/PSK gibt es erneut Unmut in der Belegschaft. Nach dem laufenden Sparprogramm, das den Abbau von Hunderten Jobs und die Ausgliederung eines Teils des Callcenters beinhaltet, werden mit Jahresbeginn 2014 132 Mitarbeiter der Kreditabteilung in eine Tochtergesellschaft ausgegliedert. Vorteil für die Bank: Dort soll der günstigere Gewerbekollektivvertrag zur Anwendung kommen. Der Betriebsrat will dies nicht hinnehmen. „Es ist inakzeptabel, dass immer bei jenen Mitarbeitern gespart wird, die ohnehin in den niedrigeren Einkommensbereichen angesiedelt sind.“