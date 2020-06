Wachstumsfenster mit Aussicht

Die österreichische Bauwirtschaft, die mit dem Zusammenbruch des Alpine-Konzerns die größte Pleite in der 2. Republik "gebaut" hat, steht besser da als befürchtet. Während das Bauvolumen in Europa laut der jüngsten Prognose des Bauforschungsnetzwerks Euroconstruct – dem 17 EU-Staaten, Norwegen und Schweiz angehören – 2013 um 2,8 Prozent neuerlich deutlich schrumpft, erwarten die Wirtschaftsforscher in Österreich ein kleines Wachstum von 0,6 Prozent. Für 2014 prognostiziert das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) bei einem Wachstum der Gesamtwirtschaft von 1,8 Prozent auf dem Bau ein Plus von einem Prozent, 2015 soll es 1,5 Prozent ausmachen.