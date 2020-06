Bauwirtschaft kritisiert Budgetkürzungen

Auch im Siedlungswasserbau (Kläranlagen, Wasserleitungen, etc.) seien die Förderungen für die Jahre 2011 bis 2014 um 92 Millionen Euro gekürzt worden. Dadurch reduziere sich das insgesamte Bauvolumen in diesem Bereich um 370 Millionen. Für 2014 sind sogar überhaupt keine Förderungen vorgesehen. Vor allem in OÖ gebe es akute Probleme, in der Steiermark sei zuletzt teilweise das Land eingesprungen.

Auch im Sinne der Konjunkturbelebung sei es deshalb unabdingbar, sagt Katzenschlager, dass für 2014 ein jährlicher Förderrahmen von mindestens 100 Millionen Euro festgelegt wird und auch der Förderengpass für 2012 und 2013 überdacht werde.