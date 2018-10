Baustoff-Konzern Wietersdorfer steigt ins Papiergeschäft ein

Die Gruppe beschäftigt 2700 Mitarbeiter, deren Arbeitsbedingungen sich derzeit fundamental verändern, da auch in der Beton- und Zementbranche die Digitalisierung Einzug hält. „An der Digitalisierung kommt keiner mehr vorbei“, sagt Fromme-Knoch. Bei Wietersdorfer stehe diese von den Labor- bis hin zu den Produktionsprozessen derzeit im Fokus. Dadurch sollen in der Gruppe Produktions- und Effizienzsteigerungen zwischen zehn und 20 Prozent möglich sein.

„Dadurch ändert sich auch für unsere Mitarbeiter das Berufsbild“, sagt Junghans. Ein Zementwerk würde heute nicht mehr von hunderten Personen in Betrieb gehalten, sondern von einigen wenigen hinter Bildschirmen in einem Kontrollraum gesteuert werden. Die Qualifikation der Leute werde wichtiger, die Arbeit entwickle sich auch in dieser Branche von manueller Tätigkeit hin zu Kopfarbeit.

In die Zukunft blickt Junghans trotz aller Sorgen – wie Strafzölle, Brexit oder Wirtschaftslage in der Türkei – mit einem „Grundoptimismus“. Derzeit würden Staaten wieder vermehrt in Infrastruktur investieren, was sich in den kommenden Jahren fortsetzen werde. In Deutschland betreffe das unter anderem Brücken, in Österreich den Wohnbau und in Italien die Bauwirtschaft insgesamt.

Beton sieht er als zukunftsfähigen Werkstoff, der sich zu fast 100 Prozent recyceln lasse, Wärme speichern könne und an dem man im Tunnel-, Brücken- oder Hochbau nicht vorbeikomme. Man forsche daran, die Herstellung von Zement energiesparender zu machen und den -Abdruck zu verkleinern.

Wietersdorfer ist ein Familienunternehmen in fünfter Generation und soll laut Fromme-Knoch auch weiterhin ein solches bleiben.