Bausparkassen wollen heuer mehr Geld herborgen

Sparer, die gehofft hatten, dass das Leben mit Zinsen auf Koma-Niveau bald vorbei sein wird, wurden erst jüngst bitter enttäuscht. Am Donnerstag kündigte EZB-Boss Mario Draghi an, dass der Leitzins der Eurozone frühestens nächstes Jahr die Nulllinie verlassen wird. Damit bleiben die Sparzinsen im Keller. Das gilt auch fürs Bausparen sowie die staatliche Prämie dafür.

108 Euro

Je nach Zinsumfeld macht die staatliche Prämie 1,5 bis vier Prozent der Einzahlungen in den Bausparvertrag aus. Seit 2012 klebt sie am unteren Ende von 1,5 Prozent. In Euro ausgedrückt: Der Staat steuert bei Einzahlungen bis zum Maximum von 1.200 Euro im Jahr 18 Euro bei. Das macht bei einer Laufzeit von sechs Jahren 108 Euro. Das ist zwar nicht die Welt, um ähnliche Renditen zu erreichen, müsste man bei normalen Bankeinlagen allerdings viele tausend Euro mehr sparen, meint Thomas Köck, Chef der s-Bausparkasse.