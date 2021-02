Baupreise legten 2020 in allen Sparten zu

Im Bereich Tiefbau gingen die Preise mit plus 1,8 Prozent weniger deutlich nach oben, der Index erreichte im Jahresdurchschnitt 108,2 Punkte. In den einzelnen Sparten stiegen die Kosten für Straßenbau mit plus 2,1 Prozent (Index: 109,7 Einheiten) am stärksten an. Preistreiber waren vor allem "bituminöse Trag- und Deckschichten" und Lärmschutzbauten, so die Statistik.

Trag- und Deckschichten als Treiber

Auch im Brückenbau schlugen sich die Teuerungen bei "bituminösen Trag- und Deckschichten" nieder, zudem zogen Teuerungen bei "Oberflächenschutz und Abdichtung von Beton" die Preise nach oben. Beim sonstigen Tiefbau trieben die Bauleistungen zu Fertigteilschächten die Kosten an. Sonstiger Tiefbau wurde um 1,5 Prozent (Index: 106,7 Punkte) und Brückenbau um 1,4 Prozent (Index: 107,1 Punkte) teurer.

Im vierten Quartal 2020 stiegen die Preise für Hoch- und Tiefbau um 2,5 Prozent zum Vorjahresquartal. Im Hochbau legten die Kosten um 3,2 Prozent zu, im Tiefbau belief sich die Steigerung auf 1,8 Prozent zum vierten Quartal 2019.