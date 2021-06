Baumax-Verkauf soll kurz vor Abschluss stehen

Laut Insidern sollte am Freitag um 11.00 Uhr die Unterzeichnung von Verträgen mit Investoren ("Signing") geplant gewesen sein, aber dann doch nicht stattgefunden haben. Nun sollen am Montag angeblich die letzten noch offenen rechtlichen Punkte in Sachen Standorte geklärt werden.

Indes sagte Supernova-Chef Frank Albert zum KURIER, dass "seine Firma keine Baumärkte betreiben wird". Aber es war nie die Rede davon, wie später fälschlich kolportiert wurde, dass er die ausgesuchten Baumax-Filialen schließen will. Albert, dessen Firmengruppe mehr als 30 Fachmärkte betreibt, hat offenbar als strategischen Partner eine deutsche Heimwerkerkette im Boot, die eine bestimmte Zahl Baumax-Filialen unter ihrem eigenen Namen weiterführen will. Insider gehen davon aus, dass Supernova und die OBI-Kette (42.000 Mitarbeiter, 580 Standorte) am selben Strang ziehen. OBI hat hierzulande 33 Standorte, davon sind 16 Franchise-Filialen. Die Marke Baumax dürfte am Ende des Tages vom Markt verschwinden.