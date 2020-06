bauMax verabschiedet sich aus Ungarn

bauMax hat sich 2014 laut APA aus der Türkei zurückgezogen und die Tochtergesellschaften in Rumänien und Bulgarien verkauft. Auch die Zukunft von bauMax in Kroatien steht unter keinem guten Stern. Über das Kroatien-Geschäft ist im vergangenen Sommer in Vor-Insolvenzverfahren eröffnet worden. Auch hier steht eine Schließung oder ein Verkauf im Raum. Hierzulande werden 65 Märkte betrieben und 4000 Mitarbeiter beschäftigt, weitere 24 Standorte gibt es in Tschechien und 14 in der Slowakei. In Slowenien werden nach wie vor drei Märkte weitergeführt. Sie sind nicht Teil des neuen Betriebskonzeptes.