Experte: Baufirmen gehen mit Preisen nach unten

"Wir wissen, dass die Baufirmen, die vor einem Jahr nicht mal zurückgerufen haben, die fragen jetzt selber an und bieten Preise um etwa ein Drittel unter dem an, was noch vor einem Jahr galt", sagt der Vorstand der Immobilienrendite AG Markus Kitz-Augenhammer in den "Ö3-Nachrichten".

Zusätzlich sei der Bauholzpreis seit Jahresbeginn um fast 50 Prozent gesunken. Viele Menschen hätten ihre Projekte wegen der hohen Preise verschoben. Damit sei wieder mehr Holz am Markt und das reduziert die Preise.