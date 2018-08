Bauern über Glyphosat: „Ein Werkzeug für den Notfall“

Round-up aus dem Hause des Chemiekonzerns Bayer ist wohl das bekannteste Produkt mit Glyphosat. Warum wird der umstrittene Unkrautvernichter von Bauern eingesetzt, obwohl er unter Verdacht steht, krebserregend zu sein?

„Ich benutze Glyphosat nicht generell“, betont Lorenz Mayr, Bauer in Steinabrunn bei Großmugl (NÖ). „Es ist ein wichtiges Werkzeug für den Notfall.“ Großmugl ist eine hügelige Gegend. Bei starkem Regen kommt es zu Überschwemmungen. „Wenn wir eine Bodenbearbeitung im Frühjahr machen, um das Unkraut wegzubekommen, besteht die Gefahr, dass der Boden weggeschwemmt wird.“

Mayr baut u. a. Raps, Weizen, Mais, Erdäpfel und Zuckerrüben an und setzt auf Fruchtfolge. Alle vier bis sechs Jahre wird die gleiche Kultur am selben Acker angebaut. Und nur alle paar Jahre kommt Glyphosat am gleichen Acker zum Einsatz. „Wenn ich nach der Maisernte im Oktober Weizen anbaue, dann brauche ich kein Glyphosat, weil das Unkraut keine Zeit zum Aufgehen hat. Ähnlich ist es bei Erdäpfeln und Rüben“, erklärt Mayr.

Nach der Ernte einer Hauptfrucht wie Weizen wird noch im Sommer eine Zwischenfrucht angebaut. Verwendet werden Pflanzen wie etwa Ackerbohne, Buchweizen oder Ölrettich.