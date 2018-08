Nach US-Gerichtsurteil: Streit ums Glyphosat in Österreich

Greenpeace sieht sich damit in seinem Urteil bestätigt: „Glyphosat wird mit einer Reihe gesundheitlicher Schäden in Verbindung gebracht“, sagt Landwirtschaftssprecher Sebastian Theissing-Matei. Der Unkrautvernichter wird z. B. unter dem Markennamen Round-up verkauft und auch von Hobbygärtnern oder Gemeindearbeitern verwendet.

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation WHO hatte vor drei Jahren konstatiert, dass das Mittel „wahrscheinlich krebserregend“ sei. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn die WHO stellt nur fest, dass das Mittel prinzipiell karzinogen ist – Gesundheits- und Umweltbehörden bewerten hingegen das Risiko, tatsächlich auch an Krebs zu erkranken. Und da ist die Sache etwas differenzierter, kommt es doch darauf an, wie man das Mittel anwendet.

In der EU wurde im November 2017 um ein gesamteuropäisches Verbot gerungen. Am Ende stimmte eine Mehrheit dafür, Glyphosat für weitere fünf Jahre zu genehmigen. „Das Pflanzengift wird auch in Österreich weiterhin auf unseren Feldern versprüht“, ärgert sich der Greenpeace-Sprecher. Immerhin 312 Tonnen waren es im Jahr 2016 (Grafik).

„Die Regierung muss endlich für einen österreichweiten Glyphosat-Ausstieg sorgen. Im Zuge dessen muss sie unsere Bauern bei einer Umstellung auf glyphosatfreie Methoden unterstützen“, fordert Theissing-Matei.