Bauern rechnen mit deutlich höheren Preisen für Kartoffeln

Die Kartoffelernte in Deutschland wird wegen der Dürre heuer zwischen 1,7 und 3,2 Millionen Tonnen geringer ausfallen als im Vorjahr. „Wir erwarten eine der kleinsten Kartoffelernten, die wir jemals hatten“, so Martin Umhau, Landwirt und Aufsichtsratmitglied der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG). Die Preise für die Konsumenten würden daher um bis zu 30 Prozent steigen.

Ist also auch in Österreich mit einer deutlichen Anhebung der Kartoffelpreise zu rechnen? Der Obmann der Interessensgemeinschaft der Erdäpfelbauern, Franz Wanzenböck, geht ebenfalls von steigenden Preisen aus, wenn auch nicht von 30 Prozent. „Wir haben heuer wie im vergangenen Jahr nur eine kleine Ernte. Wenn in Österreich der Preis deutlich niedriger ist als in Deutschland, werden die Exporte steigen.“