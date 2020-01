Bauern profitieren nicht von höheren Preisen

Die meisten Molkereien sind Genossenschaften und gehören somit den Milchbauern. Kürlich hat der deutsche Milchverarbeiter Meggle seine Anteile an der Salzburg Milch in Höhe von 42 Prozent an die Milchbauern-Genossenschaft verkauft. Zum Verkaufspreis gibt es keine Angaben. Die Genossenschaft hatte ein Vorkaufsrecht.

Meggle war 1999 bei der drittgrößten Molkerei Österreichs eingestiegen. Damals gab es Befürchtungen, es könne zu einem Ausverkauf der heimischen Molkereien kommen. Als Gründe für den nunmehrigen Ausstieg des deutschen Konzerns wurden „strategische Überlegungen“ genannt.

Lesen Sie am Sonntag, warum viele Bauern ihre Betriebe schließen.