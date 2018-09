Bauern liefern um 17 Prozent mehr Biomilch an die Molkereien

Der Anteil der Biomilch wächst. Im ersten Halbjahr 2018 wurde verglichen mit dem ersten Halbjahr 2017 um 17,2 Prozent mehr Biomilch an die Molkereien geliefert. Der Anteil der Biomilch an der Gesamtliefermenge stieg auf 18,6 Prozent. Der Trend zu Spezialprodukten hält an.

Trotz einer Zunahme der Gesamtliefermenge von 5,1 Prozent ist auch der Erzeugermilchpreis für die Bauern gestiegen. Üblicherweise wird bei steigenden Liefermengen weniger Milchgeld ausgezahlt, weil die Absatzmöglichkeiten nicht beliebig erweiterbar sind und das höhere Angebot die Preise drückt. Trotzdem bekamen die Milchbauern heuer mit durchschnittlich 36,12 Cent pro Kilogramm um 3,9 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahrs.