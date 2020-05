Die Lehman-Pleite von Wien

** ARCHIV ** Eine Gruppe von Menschen steht am 13. Juli 1931 vor der Darmstaedter und Nationalbank (Danatbank) in Berlin. Die im Zusammenhang mit den Turbulenzen bei Hypothekenbanken als Vergleich herangezogene Bankenkrise von 1931 hat ihre Wurzeln in der Weltwirtschaftskrise von 1929 und dem damit verbundenen Boersencrash. Nach den Kursstuerzen begannen amerikanische Banken, an europaeische Laender vergebene Kredite zu kuendigen und das Geld abzuziehen, was insbesondere Deutschland wegen der zu zahlenden Wiedergutmachungsleistungen nach dem Ersten Weltkrieg hart traf. Ausloeser der Bankenkrise waren Zahlungsschwierigkeiten der groessten oesterreichischen Bank, der Creditanstalt fuer Handel und Gewerbe, die im Mai 1931 die Schalter schliessen musste. Gleichzeitig ereignete sich in Deutschland eine der spektakulaersten Pleiten der damaligen Zeit: Der groesste Textilkonzern Nordwolle war zahlungsunfaehig und zog die Darmstaedter und Nationalbank (Danatbank) mit in die Krise. (AP Photo) ** zu APD8297 **--- People crowd the Darmstaedter and National Bank after the bank, one of the five largest in the country with capital and reserves of about $30,000,000, suspended payments in Berlin, Germany, on July 13, 1931. The rising demands for foreign currencies is putting a drain on the bank's resources. The run which closed this bank extended to other banks, and to prevent the panic from spreading the government closed stock exchange trading. This situation resulted in Germany's financial crisis. (AP Photo)

© Bild: Deleted - 1807752