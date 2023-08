Bankenvertreter kritisiert "populistische" Pläne zur Übergewinnsteuer

Angestoßen von einer angekündigten Übergewinnsteuer für Banken in Italien, hat die Debatte um Zinsen und Profite auch in Österreich Fahrt aufgenommen. Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) hat den Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit einer Verbandsklage beauftragt. Am Donnerstag meldete sich mit Willi Cernko, Chef der Erste Group und Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer (WKO), erstmals die Branche zu Wort.

Erwartungsgemäß gibt sich Cernko von Rauchs Vorstoß in einem Posting auf der Karriereplattform Linkedin wenig begeistert. Der Bankensektor solle "nicht mit kurzfristigen, populistischen Maßnahmen" geschwächt werden, argumentiert Cernko und warnt vor volkswirtschaftlichen Auswirkungen.