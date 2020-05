Bankenaufsicht hängt in der Luft

Zur Erinnerung: Im Herbst 2012 war – völlig unrealistisch – Anfang 2013 als Starttermin vorgesehen. Dabei gibt es bis jetzt keine Rechtsgrundlage: Das EU-Parlament stimmt am 10. September in Straßburg darüber ab. Ein Jahr, nachdem die Verordnung in Kraft ist, kann die EZB-Aufsicht starten. Das könnte noch einmal später werden. Das Ergebnis des Votums sei nämlich offen, wird gemunkelt: Viele Parlamentarier sind verstimmt, weil die EZB ihnen die Protokolle über ihre Beratungen zur Aufsicht verweigert.

Und die Aufsicht muss weitere Hürden nehmen: Die EZB will sicherstellen, dass sie nur Banken mit sauberen Bilanzen übernimmt und keine Leichen im Keller liegen. Das soll eine strenge Überprüfung der Bilanzen und Assets der 130 größten Institute – darunter acht österreichische – garantieren.