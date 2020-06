Bankenabgabe: Treichl ärgert neue Steuerlast

Töchter In Österreich legte der Jahresgewinn von 166,7 auf 177,6 Mio. Euro zu. In Rumänien drehte das Ergebnis von plus 8,6 auf minus 22,5 Mio. Euro. In Ungarn stieg der Verlust von minus 21,8 auf minus 566,6 Mio. Euro. Gründe: Ein starker Anstieg bei faulen Krediten und die gesetzliche Möglichkeit zur günstigen Rückzahlung von Fremdwährungsdarlehen. Treichl sieht in Ungarn wegen hoher Restrukturierungskosten erst 2014 die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Ein Rückzug aus dem Land komme aber nicht infrage. Peripheres Interesse zeigt er an Teilen des Osteuropageschäfts der Hypo Alpe-Adria.