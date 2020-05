Banken warten gespannt auf heikle Hypo-Entscheidung

Gottwald Kranebitter

Auch die Spitze der Hypo steht noch nicht fest. Nach dem Abgang von Hypo-ChefEnde August ist der Posten neu ausgeschrieben worden. Als Kandidat gilt Kommunalkredit-Chef, auf den die Ausschreibung perfekt passt. Genannt wird auch die soeben zurückgetretene Bildungsministerin. Die Bankerin will in die Wirtschaft wechseln, hat aber den Makel, im Vorstand der später notverstaatlichten Kommunalkredit gesessen zu sein.

Sicher ist, dass die Politik versuchen will, die Belastung für Budget und Staatsschulden durch eine Bad Bank gering zu halten. Eine Variante: Private – gedacht ist an die heimischen Banken – müssten sich mehrheitlich an der Bad Bank beteiligen. Das wird zwar seit Monaten diskutiert, ist inzwischen aber in den Hintergrund gerückt. Stattdessen wird ein Fonds favorisiert, in den der Abbauteil der Hypo eingebracht werden soll. Finanzieren soll sich der Fonds über eine staatsgarantierte Anleihe, die die Banken zeichnen sollen.

Geschäfte von 18 Milliarden Euro (von 33 Milliarden Euro Bilanzsumme) will die Hypo in die Bad Bank übertragen. Dabei geht es zum einen um Kredite, deren Schuldner zumindest 90 Tage nicht mehr zahlen: etwa Inhaber von Pleitefirmen in Slowenien oder schief gegangenen Tourismusprojekten in Kroatien. In die Bad Bank würde auch das Italien-Geschäft kommen, das auf Geheiß der EU beendet werden muss und zudem unter einem Betrugsskandal gelitten hat.