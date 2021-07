Banken: Rütteln an der Männerbastion

Groß, blass, männlich. So beschrieb das britische Magazin Economist kürzlich die große Mehrheit der Chefs in Europas Konzernen. Österreich bildet da keine Ausnahme – speziell im Bankensektor. Dabei gibt es gar nicht so wenige Frauen in der Finanz. Sie arbeiten in der Beratung, im Wertpapierhandel, in der Aktienanalyse – in den Top-Etagen aber eher noch weniger als noch vor einigen Jahren.

International betrachtet ist die Lage besser. Bei Credit Suisse wurde soeben Helene von Roeder Chefin für das Geschäft in Deutschland und Österreich; in Spanien Patricia Botin die Chefin der Bank Santander. Der Internationale Währungsfonds ist mit Christine Lagarde in weiblicher Hand, ebenso die US-Notenbank mit Janet Yellen.

In Österreich haben es hingegen nur wenige Frauen geschafft, in den "Club der Geld-Männer" vorzudringen. Maria Schaumayer, 1990 die erste Frau an der Spitze der Oesterreichischen Notenbank, war eine davon. Oder Elisabeth Bleyleben-Koren, die es 1997 in den Vorstand der Erste Bank schaffte. Nicht zu vergessen Gertrude Tumpel-Gugerell, Vize-Gouverneurin der OeNB und später im Direktorium der EZB. Oder Regina Prehofer, zunächst im Vorstand der Bank Austria und später in der Chefetage der Bawag. Birgit Kuras ist eine von zwei Vorständen der Wiener Börse.

Doch die Anrede "Sehr geehrte Herren" reicht auch heute noch bei Ansprachen vor Österreichs Bank-Spitzen meist aus. Wobei der persönliche Umgang in der feinen Finanzwelt auch nicht immer Gentleman-like ist. Ihr sei sogar passiert, dass man ihr die Hand bei Besprechungen nicht gegeben habe, erzählt eine Bankerin.