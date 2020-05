Banken leihen sich 500 Mrd. bei EZB

Es war ein Angebot, das die Banken kaum ausschlagen konnten: Die Europäische Zentralbank ( EZB) stellte den Geldinstituten im Rahmen ihres ersten von zwei Refinanzierungsgeschäften Liquidität zur Verfügung: Geld so viel die Banken wollen und das zum Zinssatz von einem Prozent über eine Laufzeit von drei Jahren. Wie bei Krediten so üblich müssen die Geldhäuser dafür Sicherheiten hinterlegen, doch können sie dafür Papiere nehmen, die sonst keinen Abnehmer am Markt finden würden: Staatsanleihen. Die Banken können den Kredit auch nach einem Jahr schon ablösen. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass sie das tun, wenn dann der Zins nicht unter einem Prozent liegt. Die zweite Runde des Refinanzierungsgeschäfts ist für den 29. Februar 2012 geplant.



Das verlockende Angebot der EZB kam gut an: 523 Banken des Euroraums haben sich am Mittwoch mit der Rekordsumme von 489,2 Milliarden Euro eingedeckt. Das war deutlich mehr als erwartet: Im Schnitt hatten Volkswirte mit rund 300 Milliarden Euro gerechnet. An den Börsen und beim Eurokurs schlug sich die Nachricht allerdings nur kurzfristig in Kursaufschlägen nieder.