Banken: Es soll auch ohne Staat gehen

Auf dem Wiener Graben verteilen weibliche Sparefrohs Geschenke vor der neu eröffneten Filiale der Erste Bank. Bei Raiffeisen schwirren als Bienen verkleidete Damen herum. Allerorten war man am Montag bemüht, ganz "normal" Weltspartag zu feiern und entspannt mit Gästen aus Politik und Wirtschaft zu plaudern. War das nun der letzte Weltspartag, an dem die heimischen Bankbosse ohne Staatsbeteiligung auskommen? Bis Juni müssen sie immerhin ein hartes Kernkapital (gezeichnete Aktien, einbehaltene Gewinne und vom Staat gezeichnetes PS-Kapital) von neun Prozent vorweisen.



Andreas Treichl, Chef der Erste Group, wie auch Walter Rothensteiner, Boss der Raiffeisen Zentralbank (RZB), sind unisono überzeugt, keine weitere Hilfe vom Staat zu brauchen.



Um die hohe Latte von neun Prozent zu erreichen, müssten die drei heimischen Großbanken Raiffeisen, Erste und Österreichische Volksbanken AG (ÖVAG) in Summe an die vier Milliarden Euro aufstellen. 1,9 Milliarden davon würden allein auf Raiffeisen entfallen. "Die Zahl hat uns doch überrascht", so RZB-Chef Rothensteiner. Für ihn ist unverständlich, warum die Europäische Bankenaufsicht EBA zwar das staatliche PS-Kapital zum Kernkapital zählt, nicht jedoch das von Privaten gezeichnete PS-Kapital.



Bei Raiffeisen macht das immerhin eine Milliarde Euro aus. Eine weitere Milliarde an privatem Kapital haben sich Erste und ÖVAG geholt. Werde dieses Geld anerkannt, hätten die heimischen Großbanken schon sehr viel weniger Kapitalbedarf zu stemmen.