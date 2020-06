Banken erwarten schmerzhaften Weg

Hoffen, dass sich politische Vernunft durchsetzt: Bei Raiffeisen Bank International (RBI) und UniCredit Bank Austria, deren Tochterbanken in der Ukraine zu den zehn größten Financiers von Privaten und Staat zählen, machte sich am Dienstag Erleichterung breit. Die Angst vor einer militärischen Eskalation des russisch-ukrainischen Konflikts auf der Halbinsel Krim ist am Dienstag der Zuversicht gewichen, dass Kreml-Chef Putin keinen Krieg riskieren will. Der Börsen- und Rubel-Absturz am Montag habe gezeigt, dass auch Russland viel zu verlieren hätte, betont RBI-Chefökonom Peter Brezinschek.

Dass sich die Lage in der Ukraine bald beruhigt, ist für Österreichs Kreditinstitute besonders wichtig. Die Banken keines anderen westlichen Landes haben so viele Kredite in der Ukraine vergeben und so viele Staatsanleihen gekauft wie die österreichischen Institute.