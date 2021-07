Banken auf der Suche nach neuen Geschäftsmodellen

Das zu Jahresbeginn in Deutschland gestartete Berliner Zins-Vergleichsportal Savedo ist seit Kurzem auch in Österreich online. Es verspricht, Sparern attraktive Zinsangebote aus ganz Europa zu vermitteln. „In anderen Ländern gibt es deutlich höhere Zinsen“, sagt Geschäftsführer Christian Tiessen. „Wir nutzen das aus.“ Konkret bietet etwa die tschechische J&T Banka für ein Jahr Bindung 1,6 Prozent. In Österreich sind es bestenfalls 1,45 Prozent.

Um in den Genuss des Angebots zu kommen, muss man sich bei savedo.at registrieren und einen Identifikationsnachweis erbringen. Savedo selbst ist nur der Vermittler, Kunde ist man dann bei der jeweiligen Bank.

Derzeit gibt es bei Savedo Österreich nur die J&T Banka im Angebot, mit 20 weiteren sei man aber in Verhandlung, so Tiessen. Angelegt werden müssen mindestens 10.000 Euro, es gilt die Einlagensicherung des Heimatlandes der jeweiligen Bank. Savedo habe bereits eine vierstellige Kundenzahl und einen knapp mittleren zweistelligen Millionenbetrag vermittelt. „In relativ absehbarer Zeit wollen wir auch Tagesgeld und Sparpläne anbieten“, so Thiessen. Wertpapiere seien in ferner Zukunft vorstellbar.

Hinter Savedo stehen professionelle deutsche Risiko- und Privatinvestoren.