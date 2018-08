Bankdaten für Facebook & Co.: Nur, wenn der Kunde das will

Wie viel ist auf dem Bankkonto? Wohin gehen Überweisungen? Und wo geht der Kunde gerne einkaufen? Unter anderem das wollte Facebook, das größte Online-Netzwerk der Welt, von der US-Bankenwelt wissen. Laut Wall Street Journal vom Wochenbeginn wandte sich Facebook dabei an so riesige Geldhäuser wie JP Morgan, Wells Fargo oder Citigroup.

Facebook dementierte am Dienstag zumindest teilweise. Man wolle Banken bestimmte Dienstleistungen zur Kundenbetreuung anbieten, frage dabei aber nicht aktiv nach Finanzdaten von Nutzern, hieß es. Facebook-Nutzer könnten so ihre Bankkonten von verschiedenen Instituten mit dem Messenger von Facebook verknüpfen und über diesen Weg mit einem Kundenbetreuer in Kontakt treten. Wer länger mit seinem Betreuer chattet, desto interessanter ist er für die Werbewirtschaft. Desto teurere Inserate kann Facebook verkaufen.

Datenskandal

Das Netzwerk ist ohnehin als ungebändigte Datenkrake verschrieen. Auch wegen des Datenskandals um die Weitergabe von Daten von 87 Millionen Nutzern an Cambridge Analytica steckt Facebook in einer schweren Krise. Und muss sich in dieser Sache noch auf viele Untersuchungen einstellen. Soll und kann ein derartiger Datenriese tatsächlich an sensible Finanzdaten kommen dürfen?

„Bankgeschäft ist Vertrauenssache“, sagt ein Sprecher der Erste Bank. Eine technische Anbindung an Facebook würde in der heimischen Bankenwelt daher niemand machen. Ein Bank-Austria-Sprecher dazu: „Die Kundendaten sind durch das Bankgeheimnis geschützt. Wir dürfen ja nicht einmal sagen, ob jemand Kunde bei uns ist.“