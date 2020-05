Bank haftet für Beratungsfehler

Es war ganz anders geplant. Der ÖBB-Bedienstete und seine Frau wollten ihr Gartenhaus renovieren, zu diesem Zweck sollte ein Kredit aufgenommen werden.



Ein Arbeitskollege und Vermögensberater überredete den Mann, 103.195 Euro in Form eines zehnjährigen, endfälligen Fremdwährungskredits in japanischen Yen aufzunehmen. Als Tilgungsträger fungierte eine Lebensversicherung mit Veranlagung in US-Dollar. In Aussicht gestellt wurde, bei Rückzahlung sogar einen Überschuss zu kassieren.



Der finanzierenden Bank war das geplante Kreditmodell bekannt, der Vermögensberater und die Bank haben wiederholt zusammen gearbeitet, die Bank zahlte dem Vermittler 1548 Euro Provision.