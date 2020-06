Bank Austria setzt auf neues Filial-Konzept

Auch im hinteren Teil der Filiale setzt man auf Technik. Im Beratungszimmer können per Videoschaltung Experten zugeschaltet werden, wenn bei Wertpapieren oder Leasingverträgen verzwicktere Fragen auftauchen. Zur Safeanlage mit rund 860 Schließfächern kommt man mit Fingerprint.

Nagelneu sind auch die Öffnungszeiten – wochentags von 9 bis 18 Uhr. "Ohne Mittagspause", betont Helmut Bernkopf, Bank-Austria-Vorstand für das Geschäft mit Privat- und Firmenkunden. "Wir testen, wie die Kunden das annehmen."

Auf insgesamt zehn Filialen in neuem Kleid will die Bank Austria heuer kommen. Dazu zählen auch ein paar große Beratungszentren mit 50 Mitarbeitern. Die Standard-Filialen wie jene in Wien 4 sind für 15 Mitarbeiter ausgelegt. Von den jetzt noch 260 Filialen in Österreich "stehen 60 bis 70 auf dem Prüfstand", so Bernkopf. Ein paar davon würden zu Selbstbedienungs-Filialen umgebaut, an die 60 werden geschlossen. Der Mitarbeiterstand von 2500 bis 2600 im Privatkunden-Bereich wird dadurch um zehn Prozent sinken.