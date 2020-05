Bank Austria erwartet BIP-Rückgang von 10 Prozent

Viele Branchen können die Umsatzeinbußen auch nach der Aufhebung der Maßnahmen nicht wieder ausgleichen, heißt es in einer Analyse der Bank Austria. Das gelte etwa für die Anbieter persönlicher Dienste oder die Kultur- und Sportveranstalter, schreibt UniCredit-Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. In der Industrie sei die Produktionsleistung schon im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10 Prozent gesunken - wohl vor allem deshalb, weil in einigen Branchen die internationalen Zulieferketten schon frühzeitig zusammengebrochen sind.

Industrie

"Da die Einschränkungen in wichtigen Zuliefer- und Absatzmärkten zumindest noch bis in den Mai hinein andauern, wird die Industrie 2020 voraussichtlich einen stärkeren Rückschlag als die Gesamtwirtschaft erleiden. Im Vergleich zum Basisszenario rechnen wir mit einem Minus der Industriewertschöpfung von 13 Prozent nominell beziehungsweise einem Wertschöpfungsverlust von rund 8,5 Milliarden Euro", sagt UniCredit Bank-Austria-Ökonom Günter Wolf. Das entspreche fast einem Viertel der gesamten Wertschöpfungseinbußen, die 2020 in Österreich zu erwarten sind, während die Industrie 19 Prozent zur Wirtschaftsleistung beitrage.

Lebensmittelhersteller und Pharmaindustrie dürften über das Gesamtjahr kaum Nachfrageeinbußen verzeichnen. Andere Konsumgüterbranchen wie Bekleidung, Möbel oder Spiel- und Sportartikel müssen hingegen befürchten, dass die Nachfrage nach Gebrauchsgütern nur langsam in Schwung kommt, weil viele ihren Job verloren oder wegen Kurzarbeit weniger Einkommen haben.