Bank Austria: Einlagen auf grüne Konten für grüne Kredite

Nachhaltige Geldanlage gewinnt in der Finanzwirtschaft an Bedeutung. Auch die österreichische Regierung hat sich im Regierungsprogramm auferlegt, das Geldwesen grüner zu machen - also etwa die Vergabe sogenannter grüner Kredite zu erleichtern. Neue Bankprodukte entstehen.

Die zur italienischen UniCredit gehörende Bank Austria hat ein zertifiziertes "grünes Konto" vorgestellt. Aus umweltschädlichen Finanzierungen steigt der Konzern aus.

Die Mailänder Konzernmutter hat vor, Finanzierungen für erneuerbaren Energien bis 2023 um ein Viertel und Energieeffizienz-Darlehen an Kunden um bis zu 34 Prozent zu steigern. Bis 2023 werde will man gruppenweit aus allen Projekten im Kohle-Bereich aussteigen.