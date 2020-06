Modemacher im Schlaglicht

China? Zu teuer! Die Karawane der Modemacher zieht weiter. In noch billigere Länder. Von Äthiopien bis Laos. Hauptsache billig. Das gilt auch für Europa. Ehemalige Auftraggeber ungarischer Kleiderfabriken lassen längst in Rumänien fertigen. Weil die Autobauer, die nach Ungarn kamen, das Lohnniveau in die Höhe getrieben haben. Fabrikanten sind oft nicht mehr als anonyme Zeilen einer Excel-Tabelle.

Spätestens nach den Meldungen von katastrophalen Zuständen in den Fabriken kommt mit der Billigjeans auch das schlechte Gewissen. Allerdings nähen Billigarbeiter in denselben Hallen oft auch für teure Marken. Die Lohnkosten einer 100-Euro-Jeans aus Asien wird von Experten mit einem Euro taxiert. Die Schuld an den Zuständen in Fabriken schieben sich die Akteure gegenseitig zu. Konzerne verweisen an die lokalen Regierungen, diese spielen den Ball zurück. Die Modehäuser seien an den Zuständen schuld, weil sie mit immer kurzfristigeren Aufträgen immer mehr Druck aufbauen würden. Und letztlich seien es die Konsumenten, die billig kaufen wollen.

Manche Staaten setzen nun ein Zeichen. Die Niederlande zum Beispiel. Die öffentliche Hand hat sich zu fairer Beschaffung verpflichtet. Zwei Drittel der Unternehmen, die ihr Arbeitskleidung – etwa für Polizisten – liefert, sind Mitglied der Fair Wear Foundation. Klingt teuer. Wie viel mehr kostet eigentlich Kleidung, die zu fairen Löhne produziert wird? 12 Cent, sagen deutsche Gewerkschafter.