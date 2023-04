Bahnfahren im Trend: Fahrgast-Rekord bei ÖBB erwartet

Hier verwies Matthä auf die Marktposition der ÖBB Rail Cargo, die in 18 Ländern tätig sei. Seit dem Vorjahr ist die ÖBB auch in Serbien aktiv und hat ein Büro in Shanghai eröffnet. Im Zuge der Ukraine-Krise habe man zudem neue Verkehrsströme organisiert und über 1,2 Mio. Tonnen Getreide aus der Ukraine transportiert. Dies entspreche mehr als 100 Zügen pro Monat, teilte Matthä weiters mit.

"Wir sind beim Transport in Europa die Nummer 2", merkte der ÖBB-Vorstandsvorsitzende an. Die hohen Energiepreise führten letztlich dazu, dass hier das Ergebnis vor Steuern von 122 Mio. Euro 2021 auf 7,3 Mio. Euro im Vorjahr eingebrochen ist.