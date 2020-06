Kürzere Fahrzeit schafft zusätzliches Wachstum

Die Milliarden-Investitionen in den Bau neuer Bahnstrecken sorgten nicht nur 2012 und heuer für ein Wachstum der heimischen Wirtschaft im Gegensatz zur Flaute im Euroraum. Die durch den Ausbau erreichte Reduktion der Fahrzeiten bringt auch langfristig Vorteile, so der zweite Teil einer Bahnstudie des Economica-Instituts im Auftrag der ÖBB und der Industriellenvereinigung (IV). Die Fahrzeitverkürzung zwischen Wien und St. Pölten von 40 auf 25 Minuten steigere innerhalb von zehn Jahren, rechnet Economica-Chef und IV-Chefvolkswirt Christian Helmenstein vor, die Wertschöpfung in Wien um 460 Millionen Euro. Das Arbeitskräfte-Angebot in Wien würde durch die Einpendler aus Niederösterreich um etwa 4700 Beschäftigte erhöht.

Die Rechnung geht auch in der Gegenrichtung auf: Die Verkürzung der Fahrzeit zwischen St. Pölten und Wien erhöht auch in der niederöster-reichischen Landeshauptstadt die Wertschöpfung. Weil es in St.Pölten aber deutlich weniger Arbeitsplätze gibt, fällt dieser Effekt mit 14 Millionen Euro bescheidener aus.