Bahn-KV: Einigung auf Gehaltserhöhung um 4,1 Prozent

Die vierte Kollektivvertragsverhandlungsrunde für die rund 55.000 Beschäftigten des Eisenbahnsektors ist am Abend mit einer Einigung zu Ende gegangen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ab Dezember eine Erhöhung der KV- und Ist-Löhne um 4,1 Prozent erhalten, wie Gewerkschaft und Wirtschaftskammer am Abend gemeinsam mitteilten.

"Über dem, was wir uns in der derzeitigen angespannten wirtschaftlichen Situation leisten können"

Vertreter von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer gaben sich zwar zufrieden, aber der Prozentsatz liege "über dem, was wir uns in der derzeitigen angespannten wirtschaftlichen Situation leisten können. Aber wir wollen ihn uns leisten, das ist von den Unternehmen ein starkes Zeichen der Wertschätzung gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", wird Thomas Scheiber, Fachverbandsvorsitzender der Schienenbahnen in der WKÖ, in der Aussendung zitiert.

Die Gewerkschaft werde die KV-Einigung morgen Donnerstag in einer Konferenz in Wien noch den Betriebsräten und Betriebsrätinnen im Eisenbahnbereich zur Abstimmung präsentieren. "Man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass diese Lohnerhöhung mit breiter Zustimmung angenommen werden wird", so vida-Gewerkschafter Gerhard Tauchner.