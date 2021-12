Baerbocks Ehemann hat Job für Familie aufgegeben

Schon vor der Wahl hatte Baerbock angekündigt, wenn sie ein Regierungsamt annehme, sei klar, dass ihr Mann seine Arbeit nicht so fortführen könne. Ihr Mann habe bereits in den vergangenen Jahren „seine Stunden im Job reduziert, weil ich oft frühmorgens aus dem Haus gehe und in der Nacht nach Hause komme“. Er sei es, „der sich vor allem um Kita, Schule, Hausaufgaben und Pausenbrote kümmert“.

Neben Robert Habeck ist Barbock derzeit auch noch Grünen-Vorsitzende. Weil beide Regierungsämter übernommen haben, müssen sie ihre Parteiämter abgeben. Ende Jänner wählen die Grünen auf einem Parteitag eine neue Doppelspitze.