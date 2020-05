Bad Bank für Hypo auf langer Bank

Finanzministerin Maria Fekter lässt den Kelch an ihr vorüberziehen: Die Entscheidung über eine Bad Bank für die marode Kärntner Hypo wird erst ihr Nachfolger fällen, teilte Klaus Liebscher, Vorsitzender der Task Force Hypo am Donnerstag mit.

Für die Hypo-Bilanz 2013 heißt das, dass sie einen erheblichen Bedarf an frischem Eigenkapital hat. Rund 1,3 Milliarden Euro – 500 Millionen davon demnächst – muss der Staat in die Bank pumpen, damit diese die gesetzlich vorgeschriebene Grenze von acht Prozent Mindestkapital nicht unterschreitet.

Mit einer Bad Bank wäre der Zuschuss vermutlich geringer. Denn diese gilt nicht als Bank, sondern als Abwicklungseinheit und braucht daher nicht die gesetzliche Mindestkapitalgrenze einzuhalten. Etwa 19 Milliarden Euro an faulen Krediten und aktuell nicht verwertbaren Immobilien sollen in die Bad Bank. Nötig ist diese auch, weil der beabsichtigte Verkauf der Balkan-Töchter ohne Ausgliederung der schlechten Teile nicht funktionieren würde.

Bei der Bad Bank spricht sich Hypo-Aufsichtsratschef Klaus Liebscher für die Beteiligung von Banken an einer solchen Abbaueinheit aus. "Ich persönlich bin für ein Modell unter Beteiligung der Banken, das ist am günstigsten für die Republik", sagte der Manager in der "ZiB2".

Für eine Bad Bank wäre ein Gesetz oder eine Gesetzesänderung nötig, die erst von der kommenden Regierung auf den Weg geschickt werden soll, wie es heute hieß. Die Regierungsspitze spricht sich für eine Abbaueinheit, in der 19 Mrd. Euro giftiger Assets landen sollen, aus, erklärte Liebscher heute.