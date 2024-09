Babyboomer sind reichste Generation, die je gelebt hat

Dank der weltweiten Straffung der Geldpolitik und dem folgenden Börsenboom haben sich die privaten Geldvermögen im vergangenen Jahr deutlich vermehrt. Das gesamte globale Geldvermögen ist im Vorjahr um 7,6 Prozent auf 239 Billionen Euro gestiegen, errechnete die Allianz in ihrem am Dienstag veröffentlichten jährlichen Global Wealth Report . Damit machten die Haushalte die Verluste von 3,5 Prozent aus dem Jahr 2022 mehr als wett.

Wertpapiere legten stark zu

Vor allem Wertpapiere (plus 11 Prozent) sowie Lebensversicherungen und Pensionen (plus 6,2 Prozent) wuchsen stark, die Bankeinlagen stiegen dagegen nur noch um 4,6 Prozent. Immobilien verzeichneten mit einem Plus von 1,8 Prozent das geringste Wachstum seit zehn Jahren; in Westeuropa sanken sie um 2,2 Prozent.

Babyboomer am reichsten

Untersucht wurde auch, wie sich die Vermögenslage in den unterschiedlichen Altersgruppen darstellt. Laut Report werden die Babyboomer "wahrscheinlich die reichste Generation sein, die je gelebt hat, zumindest in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften". Keine andere der vier Generationen - GenX, Millennials und Gen Z - könne hier mithalten. Allein in Deutschland kommen die Babyboomer auf knapp 614 Prozent des verfügbaren Einkommens bei einer durchschnittlichen nominalen Rendite von 6,1Prozent pro Jahr. Die großen Verlierer sind die Millennials mit einer jährlichen Rendite von nur 3,1 Prozent.