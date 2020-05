AWD: Mit neuer Strategie aus roten Zahlen

Für Anlegerklagen wegen Falschberatung beim Kauf von Immobilienaktien hat das Unternehmen fast neun Millionen Euro zurückgelegt. Ab und zu gebe es außergerichtliche Vergleiche, so Samuiloff. Bei Kunden, die sich einer Sammelklage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) angeschlossen haben, sei dies nicht möglich. "Da ist mir der Zugang verwehrt."



Der AWD-Chef betont, dass jeder Fall individuell zu behandeln sei, auch wenn es sich um Sammelklagen handelt. Laut VKI muss noch geklärt werden, ob in Österreich eine Prozessfinanzierung gegen Erfolgsquote und Abtretung der Ansprüche an den VKI zulässig ist. Dazu wird im Dezember verhandelt. Der eigentliche Prozess verzögert sich weiter.

Allen Querelen zum Trotz konnten Samuiloff zufolge heuer bereits 11.500 Neukunden gewonnen werden, 300.000 seien es insgesamt: "Der Markt für Finanzdienstleister ist noch riesengroß."