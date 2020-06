Autoservice: Freie Werkstätten buhlen um Kunden

Auch während der Garantiezeit von zwei bis drei Jahren können die Services in freien Werkstätten durchgeführt werden. Wörle: "Die Hersteller müssen ihrer Gewährleistungs- und Garantiepflicht in jedem Fall nachkommen."

Die Qualität sei so gut wie in Vertragswerkstätten, versichert Wörle. "Die Hersteller stellen alle nötigen Infos zur Verfügung." Profi Reifen nützt Diagnosegeräte von Bosch, um die nötigen Daten des Fahrzeugs auszulesen. Verwendet würden nur Original-Ersatzteile, die täglich in die 40 Filialen angeliefert würden. "Reparaturen werden somit schneller erledigt."

Derzeit nutzen laut Wörle erst rund ein Drittel der Pkw-Besitzer freie Werkstätten. Er hofft, dass dieser Anteil in den nächsten Jahren auf 70 Prozent steigt.